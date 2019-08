35 Jahre in Radevormwald : Alternative Liste feiert mit Ausstellung und einem Aktionskünstler

Radevormwald Mit einer Ausstellung und einem Aktionskünstler feiert die Alternative Liste in Radevormwald ihr 35-jähriges Bestehen.

So schnell vergeht die Zeit: 2019 feiert die Alternative Liste Radevormwald ihr 35jähriges Bestehen. „Sie ist die erste und damit auch die älteste unabhängige Wählergemeinschaft in Radevormwald“, teilt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus mit. Daher sei es auch an der Zeit, gemeinsam mit den Bürgern Rückschau zu halten. „Deshalb haben wir alte und aktuelle Unterlagen durchforstet und daraus eine Ausstellung zusammengestellt. Wir bilden damit auch ein kleines Stück Radevormwalder Politikgeschichte ab“, kündigt Ebbinghaus an. Die Ausstellung wird im Mehrzweckraum des Bürgerhauses vom 31. August bis 6. September gezeigt. Sie ist während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei geöffnet. „Wir wünschen den Bürgern interessante Einblicke und freuen uns auf anregende Gespräche“, schreibt Ebbinghaus in der Ankündigung. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 30. August, 19 Uhr, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses statt.