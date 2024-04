Trägerverein in Radevormwald Rader Ärzte unterschreiben für „aktiv55plus“

Der Trägerverein, der im Auftrag der Stadt die Pflegeberatung in Radevormwald durchführt, braucht eine dauerhafte finanzielle Grundlage zum Fortbestand (unsere Redaktion berichtete). In der jüngsten Ratssitzung beriet darüber die Politik, einige Tage vor der Sitzung hatten sich örtliche Ärzte mit einem Appell an Politik und Verwaltung gewandt: Der Verein solle weiterhin öffentlich gefördert werden. Diese Forderung kam auch von Kirchengemeinden. In der Sitzung gab es allerdings nur eine Unterstützung mit Vorbehalt: 10.000 Euro mit Sperrvermerk wurden in den Haushalt für 2024 eingestellt. Es gebe noch Gesprächsbedarf, was die Trennung von städtischen und vereinseigenen Aufgaben angehe hieß es. Der Bürgermeister hatte darauf hingewiesen, dass die Stadt bereits die Pflegeberatung und auch das Café im Haus Hürxthal finanziere.