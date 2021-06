Theodor-Heuss-Gymnasium Radevormwald : Abiturienten planen spontane Feier

Schöne Location: Am Uelfebad feiern die Abiturienten unter sich und mit den Lehrern ihren Abschluss. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Abiturjahrgang am Theodor-Heuss-Gymnasium feiert am kommenden Samstag am Uelfebafd unter dem Motto „Muhammad Abi – zwölf Jahre durchgeboxt“.