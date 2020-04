Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven: Unterstützung für Brauchtumsvereine

Radevormwald Durch Ausfälle haben viele Vereine finanzielle Verluste. Der CDU-Landtagsabgeordnete für Radevormwald, Jens-Peter Nettekoven, verweist auf den Vorstoß der Landeskoalition CDU und FDP, um den Ehrenamtlern bei finanziellen Problemen unter die Arme zu greifen.

Der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven macht den Vereinen in Radevormwald Hoffnung, dass in der Corona-Krise finanzielle Hilfe vom Land kommen kann. „In den kommenden Plenartagen möchte die NRW-Koalition von CDU und FDP die Landesregierung beauftragen, ein Soforthilfeprogramm für Brauchtums-, Heimat- und Traditionsvereine aufzulegen, um diese vor den Folgen der Covid-19-Pandemie zu schützen“, teilt der Christdemokrat mit. Auch die Vereine in Radevormwald sollen „ohne übermäßige Beeinträchtigungen durch die Krise kommen, damit diese auch nach den Beschränkungen ihren Betrieb wieder voll aufnehmen können.“