Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven wirbt für Jugendlandtag

Radevormwald/Düsseldorf Der Landtagsabgeordnete ermuntert politisch interessierte Jugendliche.

(s-g) Vom 4. bis 6. Juli 2019 wird in Düsseldorf der zehnte „Jugend-Landtag Nordrhein-Westfalen“ stattfinden. Der Landtag Nordrhein-Westfalen möchte so Jugendlichen die Möglichkeit geben, einen Einblick in die politische Arbeit der Abgeordneten zu geben.