Politik in Radevormwald CDU-Politiker Nettekoven lobt Zuwachs bei Polizei

In der vergangenen Woche haben die angehenden Polizistinnen und Polizisten des Einstellungsjahrgangs 2023 in der Kölner Lanxess-Arena ihren Eid auf die Landesverfassung geleistet. Erstmals in der Geschichte des Landes wurden mehr als 3000 angehende Polizeikräfte vereidigt. Zurückzuführen ist dieser Rekordzuwachs auf die Einstellungsoffensive unter den christdemokratisch geführten Regierungskoalitionen seit dem Regierungswechsel im Jahr 2017.