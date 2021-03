Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Nettekoven begrüßt strenge Gesetze gegen Missbrauch

Radevormwald Der Bundestag hat beschlossen, konsequenter und härter gegen den Missbrauch von Kindern vorzugehen. Dies hätten CDU und FDP in NRW schon seit längerem gefordert, sagt der Christdemokrat.

Der Radevormwalder CDU-Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven begrüßt die Verschärfung, die der Bundestag bei den den Gesetzen zu Sexualstraftaten in der vergangenen Woche beschlossen hat. Damit setze das Parlament ein deutlicher Zeichen, den sexuellen Missbrauch von Kindern und den Handel mit Missbrauchsdarstellungen in Zukunft konsequent und härter als bisher zu bestrafen.

Missbrauchstäter sowie Verkäufer und Käufer von Missbrauchsdarstellungen müssten mit allen rechtsstaatlich zu Gebote stehenden Mitteln verfolgt und zur Rechenschaft gezogen werden. „Die Schwächsten unserer Gesellschaft haben ein Recht darauf, vor ihren Peinigern geschützt zu werden.“ In den vergangenen Monaten waren in NRW schwere Missbrauchstaten an die Öffentlichkeit gekommen, etwa in Bergisch Gladbach. Bei diesem Fall geht es um massenhaften Missbrauch von Kindern. In einem aufgedeckten Netzwerk sollen Täter Fotos und Videos vom Missbrauch in Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern verbreitet haben.