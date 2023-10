Am Busbahnhof in Ennepetal Massenschlägerei mit Messer – auch Radevormwalder verletzt

In Ennepetal sind am Donnerstagabend zwei größere Gruppen von Jugendlichen aufeinander losgegangen. Dabei wurden auch gefährliche Waffen wie Messer und Reizgas eingesetzt. Wie die Polizei des Kreises Ennepe-Ruhr mitteilt, waren auch Jugendliche aus Radevormwald an der Auseinandersetzung beteiligt.