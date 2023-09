Schule in Radevormwald Klassentreffen mit Zwischenstopps

Klassentreffen sind ideale, um auf gemeinsam erlebte Dinge in der Schule zurückzublicken. Im Fall des Abschlussjahrgangs der Städtischen Realschule von 1965 waren es nun bereits 58 Jahre – eigentlich eine unrunde Zahl, um sich wiederzutreffen. Die Begründung: Die Corona-Pandemie war schuld, dass das 55-Jährige 2020 nicht turnusgemäß hatte begangen werden können. Aber die Frauen und Männer hatten ungeachtet dessen beste Laune, als sie sich am Samstagnachmittag nach ihrem „historischen Schulbesuch“ in den Räumlichkeiten an der Hermannstraße schließlich im Bismarck-Museum an der Leimholer Straße trafen, um gemeinsam bergische Waffeln und Kaffee zu genießen.