Ordnungsamt in Radevormwald : Der Ehrliche ist nun der Dumme

Ordnungsamt in Radevormwald

Wegen der Panne im neuen Bußgeldkatalog musste die Stadt in neun Fällen auf Geld verzichten. 170 Bescheide wurden überarbeitet. Foto: Guido Radtke (Archiv) Foto: Guido Radtke

Radevormwald Nachdem die neuen Regelungen des Bußgeldkatalogs ausgesetzt wurden, muss auch die Verwaltung in Radevormwald neue Bußgeld-Bescheid verschicken.

Das Durcheinander um den ab April geltenden Bußgeldkatalog, der nun revidiert werden muss, beschäftigt nun die Ordungsämter vor Ort, auch in Radevormwald. Wie Jochen Knorz, der Leiter des Ordnungsamtes einräumt, mussten rund 170 Bescheide aus dem Zeitraum zwischen Ende April und Juli nachbearbeitet werden. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 930 Bußgeldbescheide. In neun Fällen, teilt Knorz mit, müssen die Bußgelder zurückgezahlt werden.