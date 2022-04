Hilfe für Flüchtlinge in Radevormwald : „Weitblick“ bekommt zwölf Laptops

Freuen sich über die Laptops (v.l.): Birgit Steuer, Paul Teschke, Koordinator des LAsso-Projekts; Andreas Böhm, Horst Kirschsieper aus Radevormwald und Dennis Balzano. Foto: Obk/OBK

Radevormwald/Oberberg In Radevormwald werden digitale Angebote in der Flüchtlingshilfe unterstützt. So sollen die Menschen beim Lernen und beim Kommunizieren Hilfen bekommen.

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick, die auch in Radevormwald aktiv ist, hat weitere 18 Laptops erhalten, um Kinder und Jugendliche beim Lernen zu unterstützen. Die Lindlarer Firma Bergnet hat dem Ehrenamtsprojekt LAssO weitere Laptops kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Lern-Assistenz-Online stärkt seit einem Jahr benachteiligte Schüler. Diese werden von Ehrenamtlichen verbindlich und zuverlässig mindestens zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von einem halben Jahr begleitet.

Der Bedarf nach Unterstützung im Homeschooling ist kreisweit groß. „Über die Standortlotsen der Ehrenamtsinitiative Weitblick erfahren wir von Eltern, die durch Erkrankung, Arbeitstätigkeit und Kinderbetreuung häufig im Homeschooling überfordert sind. Hinzu kommt, dass oftmals das Geld nicht ausreicht, um jedem Kind einen PC oder ein Laptop bereitzustellen. Das bedeutet: Hausaufgaben werden mühevoll per Handy erledigt. Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit Hilfe der Laptops weitere bedürftige Familien unterstützen können“, sagt Birgit Steuer, Leiterin der Koordinierungsstelle Gesellschaftliche Entwicklung des Oberbergischen Kreises.

Das Projekt ist bereits im Frühjahr 2021 gemeinsam mit dem Verein „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche Oberberg“ gestartet und richtete sich in der Pilotphase zunächst ausschließlich an die Kinder und Jugendlichen des Vereins. „Wir betreuen kreisweit 49 Patenschaften, und die Vernetzung ins Hilfesystem des Oberbergischen Kreises ist hervorragend. Wir erhalten damit niederschwellige Angebote, um gezielt vor Ort zu helfen“, sagt Dennis Balzano von Lebensfarben Oberberg, der zukünftig weitere vier Laptops zur Verfügung stellen kann.

„Es tut einfach gut zu sehen, wie im LAssO-Projekt Ehrenamt gelebt wird. Das unterstützen wir gerne“, sagt Bergnet-Geschäftsführer Andreas Böhm.

Mit Hilfe von engagierten Bürgerinnen und Bürger stellt LAssO ehrenamtlich digitale Lernassistenzen bereit. Sie sind versichert, werden begleitet und bekommen Qualifizierungsangebote.

Horst Kirschsieper, Weitblicklotse am Standort Radevormwald weiß bereits, wie er die Hardware-Spende von zwölf Laptops einsetzt: „Wir benötigen insbesondere in der Flüchtlingshilfe digitale Angebote, um beim Lernen und Kommunizieren zu unterstützen.“

Weitere Informationen gibt es bei Alina Kops, Tel. 02261 88-1291, E-Mail: alina.kops@obk.de

(s-g)