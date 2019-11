Energie in Radevormwald : Zwischenergebnis zum Energiekonzept Herbeck liegt vor

Energie in Radevormwald

Die optimale Wärmenutzung in Gebäuden kann beispielsweise durch solche Thermofotos überprüft werden. Foto: Verbraucherberatung Velbert

Radevormwald Ein Schwerpunkt soll die Reduzierung von von CO2-Emmissionen sein. Die Präsentation kann nun auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden.

() Nach der ersten Bürgerveranstaltung zum Quartierskonzept Herbeck am 30. Oktober im Paul-Gerhardt-Haus gibt es nun die Zwischenpräsentation mit ersten Ergebnissen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Auswertung der Fragebögen erfolgte durch das Planungsunternehmen InnovationCity Management aus Bottrop. Ein Schwerpunkt des energetischen Quartierkonzeptes liegt bei möglichen Klimaschutzmaßnahmen durch eine Reduzierung von CO 2 -Emissionen.

Grundlage der Betrachtung sollen die Möglichkeiten zum Einsatz erneuerbarer Energien und eine Steigerung der Energieeffizienz sein. Die Zwischenergebnisse basieren auf der Auswertung der Fragebögen, die durch die Stadt Radevormwald und dem Planungsunternehmen an die Hausbewohner verschickt wurden.

Die Präsentation zeigt grundlegende Daten zum Gebäudebestand mit Baujahr, Wärmeversorgung sowie möglichen Gründe für eine Modernisierungsmaßnahme unter energetischen Gesichtspunkten. Bestandteil der Gespräche war auch die demographische Struktur in dem Gebiet. Diese wird in der Präsentation wiedergegeben, da Investitionen oft in Bezug zum Alter der Hausbesitzer stehen.