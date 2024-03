Naturschutz in Herbeck Zwetschgen, Nistkästen und Bienen auf der Obstwiese

Wer Interesse daran habe, den Naturschutz in Radevormwald aktiv mitzugestalten, könne sich gerne an den RBN wenden oder zu einem Treffen des Arbeitskreises Naturschutz kommen. Dieser trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat, ab 19 Uhr in der Gaststätte „Am Matt“ am Radevormwalder Marktplatz.