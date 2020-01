Finanzausschuss in Radevormwald : Neue Maßstäbe für die Zweitwohnungsteuer

Finanzausschuss in Radevormwald

Radevormwald Wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes muss die Satzung geändert werden.

Wenn der Begriff Zweitwohnungssteuer fällt, dann werden manche Radevormwalder ungute Erinnerungen haben. Vor einigen Jahren gab es Ärger zwischen der Stadtverwaltung und Bewohnern des Freizeitparks Kräwinkel. Anlass war die Einführung einer Zweitwohnungssteuer, was insofern kompliziert war, als manche Kräwinkler ihren Sitz im Freizeitpark als Erstwohnsitz angemeldet hatten. Zwei Einwohner wollten klagen, am Ende konnte der Streit aber beigelegt werden.

Die Politik hat nun erneut über die Zweitwohnungssteuer beraten und beschlossen, aber wie der Leiter der Kämmerei, Volker Uellenberg, versichert, muss keiner der Bewohner des Freizeitparks erneut mit Misshelligkeiten rechnen. „Es ging nur darum, einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes in kommunales Recht umzusetzen“, erklärt er. „Die alte Berechnungsgrundlage war verfassungswidrig.“ Die Mustersatzung des Städte und Gemeindebundes NRW wurde daher nach dem Urteil geändert. Dort heißt es, dass der Steuermaßstab an die tatsächlich vereinbarte Miete anknüpft „oder an den als ortsübliche Miete berechneten Netto-Kalt-Mietwert aufgrund des örtlichen Mietspiegels“.