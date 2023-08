Nach Gewalttat in Radevormwald Zweiter Verdächtiger festgenommen – Trauerfeier für 19-Jährigen

Das bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwochmorgen der Redaktion. Der zweite Verdächtige wurde am Dienstagabend festgenommen, gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor und er soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Details zum Polizeieinsatz am Dienstagabend wollen Mordkommission und Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs mitteilen.