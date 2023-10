Stolpersteine in Radevormwald Erinnerung an zwei mutige Menschen

Mit den beiden Stolpersteinen für das Ehepaar Guth gibt es nun in Radevormwald fünf dieser in das Pflaster versenkten Steine mit Messingplatten, die an die Opfer der Nazis erinnern. An der Burgstraße 1 gibt es einen Stein für Rolf Selbach, der 1944 in der Klinik Klagenfurt ermordet wurde – ein Opfer der sogenannten „Euthanasie“. Diesem Massenmord an behinderten und kranken Menschen fiel auch Hilde Hahne im Jahr 1941 in Hadamar zum Opfer, ihr Stein befindet sich an der Elberfelder Straße 118. An Paula Dürhager erinnert ein Stein in Rädereichen. Auch sie war in verschiedene Heilanstalten „verlegt“ worden. Sie starb 1944 in der Anstalt Weilmünster – verhungert.