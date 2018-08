Radevormwald: Zwei neue E-Smarts für die Stadtverwaltung

Radevormwald Nach einem entsprechenden Ratsbeschluss hat die Stadtverwaltung zwei E-Mobile angeschafft, die nun von einem Vollziehungsbeamten und dem Leiter des Betriebshofs genutzt werden.

Aufgetankt werden die Fahrzeuge direkt am Rathaus und am Betriebshof. In der Stadt sollen in den kommenden Monaten in Kooperation mit den Stadtwerken Radevormwald (SWR.) weitere E-Tankstellen entstehen, in der Innenstadt auch auf dem Parkplatz an der Poststraße.

„Zum Einsatz kommen die beiden geleasten Wagen vornehmlich im innerstädtischen Verkehr. Auf bis zu 30 Kilometer schätzt Siegfried Treude die Tagesleistung. Der Wagen des Betriebshofes mit Sitz an der Dahlienstraße erhält in den kommenden Tagen noch die erforderliche Warn-Markierung, damit alle Baustellen angefahren und befahren werden können.