E-Mobilität in Radevormwald Zwei neue E-Ladesäulen am Rathausplatz

In Radevormwald hat man bereits früh angefangen, diese Infrastruktur aufzubauen – in Form von öffentlichen Ladesäulen. „Die erste wurde bereits 2013 am Parkplatz vor dem Rathaus aufgestellt“, sagt Udo Knopp aus dem Bereich Vertrieb der Stadtwerke Radevormwald. Und in den vergangenen knapp zehn Jahren hat sich in der Stadt auf der Höhe zudem eine ganze Menge in dieser Hinsicht getan. „Aktuell betreiben die Stadtwerke 17 öffentliche Ladepunkte in der Stadt“, sagt Knopp. Ein Ladepunkt ist dabei die Möglichkeit zum Anschluss eines Autos – das heißt, dass eine Ladesäule mehrere Ladepunkte bereithalten kann. Dementsprechend gibt es im Stadtgebiet derzeit acht Ladesäulen: drei am Rathausplazz, zwei an der Hermannstraße, eine an der Turnhalle Lessingstraße, eine am Sana-Klinikum und eine am Schlossmacherplatz. „Die beiden neuesten stehen hinter dem Corso-Kino am Rathaus-Parkplatz“, sagt Bürgermeister Johannes Mans, der sich sichtlich über den Fortschritt in Sachen E-Mobilität freut.