Musikschule in Radevormwald : Für sangesfreudige Familien und Rockröhren

Timo Deitz leitet den „Rock-on-Chor“ der Musikschule für alle Junggebliebenen. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald. Für zwei vielversprechende Chorprojekte sucht die Musikschule Radevormwald Mitglieder: eines für Rockmusik und eines für Eltern-Kind-Singen.

Timo Deitz ist Vollblutmusiker: Er mag nicht nur Musik, spielt selbst verschiedene Instrumente und singt, er scheint Musik ganz offensichtlich auch mit jeder Faser seines Körpers zu spüren. Das Besondere dabei: Der 28-Jährige behält diese Leidenschaft nicht nur für sich, sondern ist sogar in der Lage, dieses außergewöhnliche Feuer für die Tonkunst binnen weniger Minuten zu vermitteln. Der Funke springt gleich über, wenn er sich vor seine Gruppe stellt und diese lächelnd auffordert, sich erstmal zu lockern und auszuschütteln. So geschehen vergangenen Freitagnachmittag, bei seinem neuesten Chorprojekt „Rock On!“, „ein Rockchor für alle Junggebliebenen!“, wie es in dem Flyer heißt.

Fünf solcher junggebliebenen Musikfreunde haben sich in der Musikschule eingefunden und schütteln sich zunächst etwas verhalten, dann immer wilder. Die einen sind da, um nach dem Renteneintritt einer lang verborgenen Leidenschaft nachzugehen, erzählen sie. Die anderen, um endlich wieder in Gemeinschaft zu musizieren. „Es macht einfach Spaß und Timo ist ein richtig guter Lehrer“, äußern einige bei der schnellen Vorstellungsrunde. Statt verstaubter Volkslieder singen die Teilnehmer hier außergewöhnliche Versionen von Rock-Evergreens wie „Yellow Submarin“ (Beatles) oder Jailhouse Rock (Elvis Presley). Schön und herausfordernd zugleich in einer lockeren Atmosphäre, bei der man sowohl als musikalischer Laie als auch geübterer Sänger, viel neues Wissen und Können erwerben kann.

Info Monatlicher Beitrag kostet 22 Euro Termine Der Eltern-Kind-Chor trifft sich jeden Freitag um 16 Uhr in der Radevormwalder Musikschule, Hermannstraße 21. Monatlicher Beitrag: 22 Euro. Der „Rock on“-Rockchor probt ebenfalls jeden Freitag ab 17.30 Uhr, außer in den Schulferien. Auch hier beträgt der monatliche Beitrag 22 Euro. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter ☏ 02195 9429876 oder per E-Mail an info@radevormwalder-musikschule.de

Doch bevor es richtig losgeht, gibt es zuerst – ganz klassisch – Aufwärmübungen: Deitz setzt sich ans Klavier, stimmt Tonleitern an, die die Teilnehmer brummend oder säuselnd, mal tiefer, mal heller nachsingen. „Das kitzelt ganz schön“, sagt Monika und lacht, nachdem sie die Tonleiter mit vibrierenden Lippen nachgebrummt hat. Als die Stimmbänder durch verschiedene Übungen ausreichend aufgewärmt sind, verteilt Deitz die Liedtexte, teilt die vier Damen in der Runde in die Alt-Stimme ein, Klaus, bislang der einzige Mann im Chor, übernimmt den Bass. „Uns fehlen noch Sopran und Tenor, da springe ich jetzt einfach mal ein“, sagt Deitz und legt los. In wenigen Minuten sitzt die erste Strophe von „Yellow Submarin“ inklusive wohlklingender Variationen. Der mehrstimmige Gesang klingt großartig. Da strahlen auch die Teilnehmer. Für den weiteren Schliff stellt Deitz seinen Schützlingen digitale Aufnahmen zur Verfügung, wo er selbst die verschiedenen Stimmen eingesungen hat, sodass die Teilnehmer auch zu Hause problemlos weiterüben können.

„Wer Lust auf Rock hat und sich vorstellen kann mitzumachen, kann jederzeit einfach dazu kommen“, sagt Deitz. Für den jungen Rockchor werden weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht, die einfach Spaß an Musik und Gesang haben. Vorkenntnisse brauche es keine. „Wir singen auch ohne Noten“, betont Deitz. „Wer allerdings Noten haben will, der kann die natürlich auch bekommen.“ Bislang komme die Begleitmusik vom Band, die Arrangements steuert Deitz selbst bei. Denkbar sei aber, dass bei einem möglichen Konzert eine Live-Band der Musikschule den Rockchor begleitet. „Das wäre richtig gut“, ist der 28-Jährige überzeugt.

Doch nicht nur für seinen Rockchor sucht Deitz noch gesangsfreudige Menschen. Auch sein Eltern-Kind-Chor, den er gemeinsam mit seiner Verlobten Branka Soćanin führt, könnte Unterstützung gebrauchen. Und dort geht es ähnlich heiter ab: „Eigentlich handelt es sich beim Eltern-Kind-Chor um zwei Chöre, mit denen wir allerdings dieselben Lieder mit unterschiedlichen Anforderungen erlernen“, erklärt Deitz.

Die Kinder, ungefähr im Alter zwischen fünf und zehn Jahren, werden von Soćanin unterrichtet, Timo Deitz probt zeitgleich in einem anderen Raum mit dem Elternchor. Wenn die Lieder einstudiert sind und sitzen, werden die Chöre zusammengeführt, Eltern und Kinder singen dann gemeinsam.