Für Radevormwald und Hückeswagen : Zwei neue Bildkalender mit Motiven aus zwei Städten

Radevormwald/Hückeswagen Die Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen hatte im Spätfrühjahr einen Online-Fotowettbewerb ausgelobt. Mit den schönsten Motiven wurden jetzt die Sparkassenkalender gedruckt.

Im Mai/Juni 2020 hatte die Sparkasse den Online-Wettbewerb ausgelobt, um damit ihren lokalen Bildkalender 2021 zu bestücken. Gefragt waren Fotos aus allen Jahreszeiten mit dem Motto „Schöne Aussichten“. Anschließend konnten alle Bürger online in vier Jahreszeiten-Bildergalerie abstimmen, welche Fotos sie im Kalender 2021 sehen möchten. Michael Scholz, Sprecher der Sparkasse: „Im Ergebnis kamen dabei jeweils Fotokalender für Radevormwald und Hückeswagen heraus. Die Gewinnerfotos sind dort abgedruckt. Über die Titelbilder entschied eine Sparkassen-Jury.“

Alle Gewinner dürfen sich nicht nur auf ihr eigenes Kalendermotiv freuen, sondern erhalten auch ein attraktives Überraschungspaket. Scholz: „Leider muss eine gemeinsame Präsenz-Siegerehrung vor Ort aufgrund der aktuellen Corona-Lage ausfallen.“ „Sie können sich Sachpreis und Einkaufsgutschein in ihrer Sparkassen-Filiale abholen“, kündigt Michael Scholz an. Ab sofort werden die Kalender traditionell kostenlos an alle Kunden verschenkt.