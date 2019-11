Bezirksregierung unterstützt Radevormwald : Zwei Millionen Euro für die Wupperorte

Wupperorte Vom Förderprogramm der Europäischen Union (EU) „Starke Quartiere – Starke Menschen“ sollen auch die Wupperorte profitieren. Bürgermeister Johannes Mans hat den Förderbescheid diese Woche bei der Bezirksregierung abgeholt.

„Wir haben die soziale Schieflage an der Wupper erkannt und wollen gegensteuern“, kündigte Mans an. Man habe sich schon sehr früh dafür entschieden, sich um die Mittel der EU zu bewerben, um den ländlichen Raum zu stärken. Auffällig war, dass nur vier Städte einen Förderbescheid bekamen – und Rade die einzige kleine Kommune darunter war. Insofern sieht sich die Bergstadt auch als Pilotprojekt für andere. Landrat Jochen Hagt betonte, dass das Projekt in Rade ein Novum sei. Die Stadt sei beherzt an die Sache rangegangen, habe sich die Situation an der Wupper genau angeschaut, deshalb habe der Kreis der Kooperation zugestimmt. „Dabei leben die Projekte nicht nur vom Geld, sondern vom persönlichen Einsatz der Menschen vor Ort“, sagte Hagt. So habe es mehrere Treffen vor allem mit Vereinsvertretern gegeben. Denn man wolle die Menschen auf dem Weg mitnehmen, ihnen die Pläne verdeutlichen. Denn nur, wenn auch tatsächlich was passiere, bekämen die Projekte die größte Aufmerksamkeit. Birgit Steuer vom Leitungsstab der Kreisverwaltung und zuständig für gesellschaftliche Entwicklungen, ist vom Kreis für das Projekt an der Wupper zuständig und wird die Stadt unterstützen.