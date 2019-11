Dreister Diebstahl in Radevormwald : Zwei junge Trickdiebinnen erbeuten Schmuck

Die Polizei sucht Zeugen für einen Trickbetrug am Montag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „An der Eick“. Foto: dpa/Carsten Rehder

Radevormwald Eine Frau in einem Mehrfamilienhaus „An der Eick“ wurde am Montag gegen 11 Uhr Opfer eines Trickbetruges.

Dreister Diebstahl am Montag gegen 11 Uhr in Radevormwald: Wie Polizeipressesprecher Michael Tietze am Donnerstag mitteilte, wurde dabei eine Frau in ihrer Wohnung von zwei Trickdiebinnen bestohlen. Gegen 11 Uhr klingelte in einem Mehrfamilienhaus der Straße „An der Eick“ eine etwa 25 Jahre alte Frau bei der Geschädigten. Die Frau gab an, dass sie einem Nachbarn, der nicht zu Hause sei, eine Nachricht hinterlassen wolle und bat um Stift und Zettel. Während die Trickdiebin in der Küche im Beisein der Geschädigten einen Zettel beschrieb, schlich sich eine zuvor unbemerkt gebliebene Komplizin in die Wohnung und entwendete Schmuck. Erst als die beiden Frauen das Haus schon längst wieder verlassen hatten, bemerkte die Radevormalderin, dass sie Trickdieben zum Opfer gefallen war.