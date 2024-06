Trauer um zwei verdiente Radevormwalder Zwei schmerzliche Verluste für die Stadt

Die Trauerfeier für Wolfgang Masanek wird am Freitag, 7. Juni, in der Evangelischen Kirche in Dahlerau stattfinden. Die Trauerfeier für Ulrich Kühn ist am Donnerstag, 6. Juni, um 14 Uhr in der Kapelle des Kommunalfriedhofs. Der Verstorbene hat sich gewünscht, dass die Trauergäste keine schwarze Kleidung tragen sollen.