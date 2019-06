Unternehmen Radevormwald : Auf Tour durch Rader Unternehmen

Bei der Besichtigung der Firma Kuhn Edelstahl (von links):Mherteab Yohannes und Meran Yohannes, Patrick Friedemann, Andreas Döbler, Herman Yohannes und Sören Krystek vor einer Dreher Maschine. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Lange Nacht der Industrie im Oberbergischen Kreis ermöglichte allen Interessierten Einblicke hinter die Kulissen. In Radevormwald öffneten die Firmen Kuhn Edelstahl und Schleuniger ihre Tore.

Industrie erleben, mit potentielle Arbeitgebern ins Gespräch kommen und den Erfindergeist des Oberbergischen Kreises kennenlernen – all das stand am Donnerstag auf der Agenda der „Langen Nacht der Industrie“. In Radevormwald nahmen die Edelstahlgießerei Klaus Kuhn GmbH sowie die Schleuniger GmbH an der Veranstaltung teil. Sie öffneten ihre Fertigungen und Produktionsstätten für Besuchergruppen, die am Donnerstag nicht nur in Radevormwald, sondern auch in anderen Städten des Bergischen Landes unterwegs waren. Über einen Shuttlebus erreichten sie an einem Abend verschiedene Standorte, um einen umfassenden Eindruck der Industrie zu bekommen.

Ausbildungsleiter Andreas Döbler begrüßte die erste Gruppe am frühen Abend gemeinsam mit seinen Azubis im Ausbildungszentrum von Kuhn Edelstahl. Er hat die Erfahrung gemacht, dass die „Lange Nacht der Industrie“ von allen Altersgruppen angenommen wird. „Es besteht großes Interesse. Das merken wir auch an den Fragen, die uns gestellt werden. Heute versuchen wir in kurzer Zeit einen guten Einblick in unser Unternehmen zu geben“, sagt er. Zusammen mit seinem Azubi Moritz Vielhauer begrüßte er alle Teilnehmer. Sören Krystek und Patrick Friedemann arbeiten beiden bei Kuhn Edelstahl und führten ihre Gäste nach der theoretischen Einführung durch alle Stationen des Unternehmens. „Wir starten beim Versand, gehen dann in die Materialwirtschaft, lernen die Gießerei, die Ofenbühne, die Wärmebehandlung und die Fertigung kennen“, sagt Patrick Friedemann. Zu den Teilnehmern der ersten Gruppe gehörten unter anderem Meron und Herman Yohannes, die mit ihrem Vater Mherteab Yohannes unterwegs waren. Alle drei wohnen noch nicht lange in Deutschland und wollen sich über die beruflichen Perspektiven in ihrer neuen Heimat informieren. „Ich finde das alles sehr interessant und freue mich über den Einblick“, sagt Meran.

Info Unter Schirmherrschaft des Landrates Veranstaltung Die „Lange Nacht der Industrie“ wurde dieses Jahr zum vierten Mal organisiert und steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Jochen Hagt. Sie wird gemeinsam durch die Industrie- und Handelskammer zu Köln und deren Industrieakzeptanz-Initiative getragen. Die Volksbank Oberberg und die Wirtschaftsförderung des Oberbergischen Kreises unterstützen die Veranstaltung als Sponsoren. Umgesetzt wird die Veranstaltung durch die Eventagentur Prima Events. Genutzt wird die „Lange Nacht der Industrie“ von künftigen Azubis, aber auch von technisch begeisterten und neugierigen Menschen.