Innenstadt und Wupperorte in Radevormwald : Zwei größere Baustellen während der Herbstferien

Radevormwald Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag auf Behinderungen einstellen. Die Stadtwerke erneuern Leitungen in der Innenstadt, auch die L 130 bei Herkingrade wird wegen Sanierungen gesperrt.

So beginnen die Stadtwerke am 11. Oktober mit der Erneuerung von Erdgas- und Trinkwasserleitungen im Kreuzungsbereich Bredderstraße, Mühlenstraße, Jahnstraße, Carl-Diem-Straße und Telegrafenstraße. Dazu wird die Bredderstraße in eine Sackgasse umgewandelt. Zu- und Abfahrtmöglichkeiten sind nur über die Kaiserstraße möglich. Der Straßenverkehr in der Mühlenstraße wird im Kreuzungsbereich zur Telegrafenstraße durch eine Ampelschaltung geregelt.