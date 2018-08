Radevormwald: Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr in Ghana im Einsatz

Zwei Fahrzeuge künftig in Ghana im Einsatz

Radevormwald Die Radevormwalder Feuerwehr mustert zwei Fahrzeuge aus und schickt sie nach Ghana.

Sozusagen konkrete Amtshilfe aus dem Bergischen Land nach Afrika leistet die Feuerwehr: Zwei aus den Jahren 2002 und 2009 stammende Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald sind derzeit auf dem Weg nach Ghana, um in der nordwestlichen Spitze des westafrikanischen Landes, im Bereich der Region Nandom, ein neues Einsatzgebiet zu finden, berichtet Frank Nipken, Beigeordneter der Stadt Radevormwald.

Dr. Matthias Bebobru, Notarzt in Diensten des Oberbergischen Kreises, hat die Fahrzeuge erworben, um sie in seiner Heimat unter anderem als Krankentransportfahrzeuge am kirchlichen St. Theresa Hospital Nandom einzusetzen. Versorgt werden von dem Haus etwa 60.000 Personen bis über die Staatsgrenze nach Burkina Faso. „Wir hoffen, dass die Fahrzeuge noch lange im Einsatz sind“, berichtet Nipken.