Krimi-Lesung in Radevormwald Zwei Damen mit Gespür für Mord

Radevormwald · Eine spannende Lesung gab es am Mittwochabend in Radevormwald, Die Autorinnen Anne Schmitz und Daniela Schwaner präsentierten mysteriösen Verbrechen in der Region. Gut 50 Krimi-Fans fieberten in der in der Bergischen Buchhandlung mit.

04.05.2023, 16:00 Uhr

Daniela Schwaner (l.) und Anna Schmitz lasen in der Bergischen Buchhandlung aus ihren aktuellen Kriminalromanen. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Von Cristina Segovia Buendía

Krimis sind seit jeher eines der beliebtesten Genres der Literatur. Eine wenig überraschende Aussage. Außergewöhnlicher ist jedoch die Entwicklung, die sich seit einigen Jahre immer deutlicher abzeichnet: Spannende Krimi-Geschichten, die gleich vor der Haustür der Leser spielen, wecken eine noch größere Neugier. So erblicken auch immer mehr Bergische Krimis das Licht der Welt, schließlich eignet sich die Idylle auf dem Land und die Strukturen in den kleinen Städten bestens für außergewöhnliche Morde. Der bergische Zungenschlag der Protagonisten, die beschriebenen Szenerien, an denen die Leser selbst womöglich täglich vorbeilaufen, sorgen für eine größere Verbundenheit und ein breiteres Interesse des neuen Genres.