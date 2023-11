Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald Zwei Gelegenheiten zur Blutspende im Advent

(s-g) Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) veranstaltet in diesem Jahr in der Stadt Radevormwald und in den Wupperorten jeweils noch eine Blutspendeaktion. Am Dienstag, 19. Dezember, ist von 16 bis 20 Uhr Gelegenheit zur Spende im Bürgerzentrum Wupper in Dahlerau, Siedlungsweg 26. Am Donnerstag, 21. Dezember, findet eine Blutspendeaktion von 15 bis 19.30 Uhr in der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt an der Carl-Diem-Straße (Eingang Hohenfuhrstraße) statt.