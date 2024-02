Haushaltssitzung in Radevormwald Trägerverein „aktiv55plus“ erhält Zuschuss – mit Vorbehalt

In der Haushaltssitzung des Rates wurde am Dienstag auch ausführlich über die Zukunft des Trägervereins „aktiv55plus“ beraten, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Der Verein übernimmt im Auftrag der Stadt die Pflegeberatung für Radevormwald, bietet darüber hinaus aber auch eigene Aktivitäten an.