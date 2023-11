Klassentreffen in Radevormwald 60 Jahre nach Schulabschluss wieder vereint

Info

Weltgeschehen Das dramatischste Ereignis des Jahres 1963 war die Ermordung des US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy am 22. November in Dallas. Abschied nahm die Welt auch von Papst Johannes XIII., sein Nachfolger wurde Paul VI. Der Bürgerrechtler Martin Luther King hielt am 27. August am Lincoln Memorial in Washington eine berühmte Rede („I Have A Dream“). In Großbritannien fand der legendäre Raub auf einen Postzug statt, der später in Deutschland den TV-Film „Die Gentlemen bitten zur Kasse“ inspirierte.

Geburtstage Berühmte Geburtstagskinder des Jahres 1963 sind die Basketball-Legende Michael Jordan, der Schlagersänger Guildo Horn, der Regisseur Quentin Tarantino, Schach-Großmeister Garri Kasparow, Sängerin Whitney Houston und die Schauspielerin Katja Riemann.