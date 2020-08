Reformierte Kirchengemeinde : Zukunft des Friedhofs wird diskutiert

Info

Beschluss Wie die Überlegungen zur Umnutzung des Teilstücks des Friedhofs weitergehen, liegt nicht nur an der reformierten Kirchengemeinde, sondern auch an der Stadt Radevormwald. Sollten die Überlegungen konkreter werden und zu den Bedingungen der Gemeinde umsetzbar sein, muss der Beschluss zur Verpachtung durch das Presbyterium entschieden werden. Am Sonntag wurde beschlossen, dass es eine weitere öffentliche Veranstaltung geben wird. Dann sollen Ersatzmöglichkeiten erarbeitet werden, um die finanzielle Schieflage des Friedhofs und der gesamten Gemeinde für die Zukunft zu beheben. Am Sonntag wurde bereits eine Erhöhung der Friedhofsgebühren oder der Gründung einer Stiftung vorgeschlagen.