Konzert in Wiehl : Zuhörer unterstützen Notfallseelsorge Oberberg

Das Landespolizeiorchester NRW spielt für die Notfallseelsorge Oberberg. Foto: Polizei

Wiehl/Radevormwald Die Big Band des Landespolizeiorchesters der Polizei NRW tritt am Samstagabend zu einem Benefizkonzert auf. Das Konzert wird zu Gunsten des Fördervereins Notfallseelsorge Oberberg in der Wiehltalhalle in Wiehl stattfinden.

Auch Radevormwalder könnten jederzeit in die Lage versetzt werden die Notfallseelsorge in Anspruch nehmen zu müssen. Da ist es dann gut, wenn es ausgebildete Kräfte gibt, die sich dieser wichtigen Aufgabe widmen. „Wer hört, der hilft“ – unter diesem Motto steht ein Benefizkonzert der Big Band des Landespolizeiorchesters der Polizei NRW. Am Samstag, 21. September, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, treten Musiker zu einem Benefizkonzert zu Gunsten des Fördervereins Notfallseelsorge Oberberg in der Wiehltalhalle in Wiehl auf.

„Dies ist der vorläufige Abschluss einer Öffentlichkeitskampagne für die Notfallseelsorge Oberberg. Der Förderverein als Veranstalter hat auch die Aufgabe, die Arbeit der Notfallseelsorge bekannt zu machen und hilft bei der Beschaffung von Material, gewährleistet Aus- und Weiterbildung der meist ehrenamtlichen Mitarbeiter“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.

Da ist es ganz sicher ein großer Gewinn, die Big Band der Polizei zu diesem Konzert verpflichten zu können. Das Programm beinhaltet Titel aus Soul-, Funk-, Swing- und Weltmusik. Anspruchsvolle und aktuelle Highlights aus Musical und Popularmusik sowie spannende Kompositionen aus Kriminalfilmen ergänzen das Programm. Musikalische Interaktion, stilistische Vielseitigkeit, Improvisation und Spielfreude sind entscheidend, teilt der Veranstalter mit. Die Band ist bestehend aus etwa 25 Profimusikern und tritt mit renommierten Gesangsolisten auf.