Zug fährt bis Radevormwald-Dahlerau Blaues Zug-Wunder in Dahlerau

Manche Bewohner der Wupperorte machten in den vergangenen Tagen Augen: Ein echter Zug auf den Gleisen der Wuppertalbahn in Radevormwald ? Auf den Schienen, die seit Jahrzehnten außer Betrieb sind, verkehren normalerweise nur die Draisinen des Vereins „Wupperschienen“. Doch jetzt fuhr eine leibhaftige Lokomotive mit Waggons bis zum Bahnhof in Dahlerau. Kein Wunder, dass mancher das Smartphone zückte und Fotos in die sozialen Medien stellte.