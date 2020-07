Bürgermonitor : Zufahrt zum Seniorenhaus „eine Katastrophe“

Schlaglöcher in der Zufahrt zum Seniorenhaus in Radevormwald. Foto: Stephan Gilsbach

Radevormwald Eine Leserin aus Hückeswagen fährt jedes Mal durch tiefe Schlaglöcher, wenn sie Angehörige in einem Haus mit betreutem Wohnen besuchen möchte. Seit Jahren wurde dort nichts am Zustand der Straße geändert.

Wenn Dagmar Montag ihre Schwiegermutter in Radevormwald besucht, macht sie sich jedes Mal Sorgen um den Zustand ihres Autos. Die alte Dame lebt an der Uelfestraße in einem Haus mit betreutem Wohnen, in direkter Nachbarschaft des Seniorenhauses. Zu beiden Gebäuden führt die gleiche Zufahrt. Und deren Zustand ist miserabel. „Man fährt sofort in ein tiefes Schlagloch rein“, schildert Dagmar Montag das Problem. Dass hier seit Jahren nichts getan wurde, kann die Hückeswagenerin nicht nachvollziehen.