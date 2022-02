Sturmschäden in Radevormwald : Zufahrt nach Wilhelmstal gesperrt

Wilhelmstal Voraussichtlich bis Freitag beseitigt der Wupperverband Sturmschäden vor Ort. Ansonsten hat das Tief „Antonia“ in Radevormwald keine größeren Schäden hinterlassen.

„Der Hang an der Zufahrt wird nun weitgehend freigeräumt, weil dort mehrere Gefahrbäume übereinander liegen“, erklärt Radevormwalds Ordnungsamtleiter Jochen Knorz. Bereits nach dem ersten Sturmtief, das in der Nacht zu Donnerstag eintraf, musste die Zufahrt vorübergehend gesperrt werden, weil Bäume auf die Fahrbahn gestürzt waren.

Wie die Anwohner nun aus der Ortschaft heraus und wieder zu ihren Häusern kommen, wird in dem Handzettel des Forstbetriebes nicht beschrieben. Zwei Optionen böten sich an: Entweder auf dem Parkplatz in Krebsöge (Rader Straße) das Auto abstellen und zu Fuß gehen. Oder den sehr schmalen Waldweg über Frielingshausen nehmen – für den gilt allerdings „Durchfahrt verboten, Anlieger frei“. Nach Informationen unserer Redaktion müssen Anlieger, die diesen Weg in den nächsten Tagen – auf eigene Gefahr – befahren, allerdings nicht mit Behördenärger rechnen.