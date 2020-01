IG Wiebachtal in Radevormwald : Zu Fuß durch den dichten Nebel

IG Wiebachtal in Radevormwald

Ähnlich gut verpackt sind die weiteren 53 Wanderer, die es wagen, auch bei Nässe die Wanderschuhe zu schnüren. „Bei mir gingen die vielen telefonischen Anmeldungen ein, die mich sehr erstaunt haben“, sagt die Vorsitzende Sabine Fuchs. In der Vergangenheit habe sich die Teilnehmerzahl von fünf bei Regen bis zu 25 bei Sonnenschein bewegt. Die Teilnahme an der Glühweinwanderung im Nebel sei Rekord. „Das freut mich sehr, hat aber auch den Nachteil, dass sich die Gruppe weit auseinanderzieht“, sagt die Vorsitzende. Zusammen mit weiteren Vorstandsmitgliedern hält sie ein wachsames Auge auf die Wanderer. „Wir sind zusammen losgegangen und sollen auch gemeinsam wieder an der Feldermanns Hütte ankommen“, sagt sie. Die zweistündige Wanderung erstreckt sich ab Feldermanns Hütte über die Kirschsieper Mühle, der Feuchtwiese, Oberhombrechen, Vorsperre, Heide und Ilonabrücke zurück zur Hütte. „Wir wandern grundsätzlich bei jedem Wetter, denn es gibt schützende Kleidung“, meint Sabine Fuchs.