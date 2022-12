Politik in Radevormwald Zieht die Feuerwehrwache zum Standort „Am Kreuz“?

In ihrer Begründung führt die Fraktion der Grünen an, dass in der Vergangenheit schon über eine Optimierung der vorhandenen Rettungswache gesprochen wurde, „um die Anfahrtszeiten zu Notfällen zu optimieren.“ Auch im Brandschutz, sind die Fraktionsmitglieder überzeugt, würde eine Wache am Standort „Am Kreuz“ mit einer direkten Anbindung an die Bundesstraße 229 für einen deutlichen Zeitgewinn der Retter sorgen.