Fortbildung Oberberg : Waldpädagogische Fachkräfte erhalten Zertifikat

Die Fortbildung mit den Teilnehmern fand unter anderem an Ort und Stelle in Wald und Flur statt. Foto: obk

Radevormwald (s-g) Natur- und Waldgruppen sind eine Alternative zur konventionellen Kindertagesstätte. Die Zahl der Einrichtungen wächst seit Jahren. Im Oberbergischen Kreis gibt es ab Sommer 2019 im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes 18 Wald- bzw. Naturgruppen in 16 Einrichtungen.

Das Kreisjugendamt bot diesen Kurs bereits zum zweiten Mal in Kooperation mit der Biologischen Station Oberberg in Nümbrecht an. Unterstüt zung gab es durch die Bergische Agentur fürKulturlandschaft sowie das Regionalzentrum für Bildung für nachhaltige Entwicklung im