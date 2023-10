Wieder Vandalismus in Radevormwald Nach Party in WC-Anlage – Toilette erneut verwüstet

Fassungslos, angefressen und wütend, so beschreibt Bürgermeister Johannes Mans seine Stimmung, seitdem er von dem nun schon zweiten Vandalismus-Vorfall an den öffentlichen Toiletten an der Oststraße erfahren hat. Zerstörte Türen, verstopfte Toiletten, beschmierte und zerbrochene Fliesen, kaputte Kabinen – und Dreck so weit das Auge reicht: haufenweise Zigarettenkippen, Essensreste und Papierfetzen, durchtränkt vom überlaufenden Wasser der verstopften Edelstahl-Toilette. Die Bilder dieser mutwilligen Zerstörung machen sprachlos. „In was für einer kranken Welt leben wir denn ?“, fragt sich der Stadtchef erzürnt.