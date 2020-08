Polizeieinsatz in Radevormwald : Zehnjähriger aufgegriffen und Eltern zurückgebracht

Radevormwald Gegen 12.50 Uhr war einem Rettungswagen das Kind mit seinem Rad an der Elberfelder Straße aufgefallen. Wegen Sprechproblemen konnte der Junge seine Adresse nicht mitteilen. Schließlich meldete sich der Vater bei der Polizei.

Wie die Leitstelle in Gummersbach am Nachmittag mitteilte, versuchten Polizeibeamten den Jungen mit dem Rad voraus fahren zulassen, in der Hoffnung, dass er nach Hause fahren würde, was jedoch nicht gelang. Nachdem die Beamten auch das Kreisjugendamt über den Fall informiert hatten, meldete sich schließlich gegen 14.20 Uhr der Vater des Jungen bei der Polizei. Kurz darauf konnte das Kind wohlbehalten bei den Eltern abgegeben werden.