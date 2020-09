Wirtschaft in Radevormwald : Zehn Auszubildende starten bei der Firma Kuhn

Radevormwald Aus zahlreichen Bewerbungen hat das Unternehmen fünf Zerspanungsmechaniker, zwei Gießereimechaniker, jeweils zwei Maschinen- und Anlagenführer und einen Industriekaufmann ausgewählt.

Wirtschaft in Radevormwald : Neue Auszubildende fangen bei Gira an

Nach dem Ausbildungsstart ist bekanntlich vor dem Ausbildungsstart, weshalb seit Anfang Juli bereits alle Ausbildungsstellen für das Jahr 2021 in diversen Ausbildungsportalen und auf unserer Homepage ausgeschrieben sind. „Für das kommende Jahr suchen wir Gießereimechaniker/-innen, Maschinen- und Anlagenführer/-innen, erspanungsmechaniker/-innen (auch in Kombination mit Abitur oder einem dualen Studium) und Industriekaufleute (ebenfalls auch in Kombination mit Abitur oder dualem Studium). Auch ein Ausbildungsplatz zum/zur Lagerlogistiker/-in und einer zum/zur Konstruktionsmechaniker/-in in der Fachrichtung Schweißtechnik sind ausgeschrieben“, teilt die Firma mit.