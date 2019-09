Schule in Radevormwald : Zaun und Tor sichern Laubengang am Gymnasium

Zaun und Tor sichern Laubengang am Gymnasium

Schule in Radevormwald

Ein Zaun mit einem Tor sichert nun den Laubengang am Gymnasium. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald Sanierungsarbeiten waren nötig gewesen, weil es einen Wasserschaden gegeben hatte.

( Die Stadt Radevormwald hatte im vergangenen Jahr als sogenanntes Inhausgeschäft mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) einen großen Teil des Laubengangs auf der hinteren Seite des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) an der Hermannstraße saniert.

Von dort war Wasser in die unteren Räume eingedrungen. Das Oberflächenwasser, das bisher innen abfloss, wird jetzt nach außen abgeleitet. Nötig waren die erwähnten Sanierungen nicht zuletzt deshalb, weil das eindringende Wasser zu Schäden in den Werk- und Kunsträumen geführt hatte, die sich darunter befinden. In diesen Räumlichkeiten werden unter anderem auch künstlerische Arbeiten der Schüler aufbewahrt.