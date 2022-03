Corona im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infizierten weiter auf hohem Niveau

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 61.838 Personen positiv getestet – laborbestätigt durch einen PCR-Test. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 4473 Personen positiv getestet, 570 laborbestätigte Fälle kamen am Montag hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 1569,4, ein Plus von 33,5.

Die Corona-Lage bleibt angespannt, die Infektionszahlen sind weiter auf einem hohen Niveau. Derzeit sind kreisweit 4473 Personen positiv getestet. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 570 weitere laborbestätigte Fälle. In Radevormwald gibt es demnach derzeit 310 Infizierte, acht weniger als am Sonntag. In Hückeswagen sind 262 Personen positiv getestet, 22 weniger als am Sonntag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 468 Fälle, vier weniger als am Vortag.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 61.838 Personen positiv getestet – laborbestätigt durch einen PCR-Test. Davon konnten bereits 56.975 als genesen aus der Quarantäne entlassen werden. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Eine weitere Person aus dem Kreisgebiet, die vorher positiv getestet worden war, ist gestorben. Es handelt sich um einen 57-jährigen Mann aus Reichshof. Seit Beginn der Pandemie sind damit 390 Personen gestorben

Die 7-Tage-Inzidenz für Oberberg stieg am Montag auf 1569,4, ein Plus von 33,5 im Vergleich zum Sonntag. 65 positiv getestete Oberberger müssen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden, davon befinden sich 53 auf Normalstation (elf mehr als am Vortag), sechs auf Intensivstation ohne Beatmung(drei mehr als am Sonntag) und unverändert sechs auf Intensivstation mit Beatmung. 5421 Personen befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne.