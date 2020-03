Radevormwald : Zahl der Infizierten in Radevormwald stark erhöht

Zahl der Infizierten in Radevormwald stark erhöht

In Radevormwald sind 19 Personen positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden,. Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Radevormwald Die starke Welle der Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 hat auch den Oberbergischen Kreis erreicht. In den vergangenen Tagen zu Beginn des Wochenendes sind die Zahlen – auch durch eine vermehrte Zahl an Testungen – stark gestiegen.

Insgesamt gibt es im Kreis 203 bekannte Infektionsfälle, zwei Personen sind an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Der Großteil der betroffenen Menschen befindet sich in häuslicher Quarantäne. 17 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Davon werden vier Personen beatmet.