Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infizierten ist rückläufig

Radevormwald/Hückeswagen

In den vergangenen sieben Tagen meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 1510 weitere laborbestätigte Corona-Fälle. Am Mittwch lag die 7-Tage-Inzidenz bei 602,5. In allen Altersgruppen sank die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche um 21 bis 30 Prozent, vor allem in den jüngeren Altersgruppen zwischen fünf und 19 Jahren. Auch im Oberbergischen Kreis sind die 7-Tages-Inzidenzen in den Altersgruppen unter die 1000-er-Marke gefallen. Den höchsten Inzidenzwert verzeichnet zurzeit die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen mit 824,2, den niedrigsten Wert die 80- bis 89-Jährigen mit 235,2.

Seit dem letzten Wochenbericht meldete das Gesundheitsamt sieben Tote im Oberbergischen Kreis, die zuvor positiv getestet worden waren. Gemeldet wurden ein 78-jähriger Mann aus Engelskirchen, ein 80-jähriger Mann aus Wipperfürth, eine 85-jährige Frau aus Lindlar, eine 82-jährige Frau aus Gummersbach, ein 86-jähriger Mann aus Nümbrecht, ein 60-jähriger Mann aus Morsbach und eine 80-jährige Frau aus Nümbrecht. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Toten seit Pandemiebeginn auf 424. Auch für Radevormwald und Hückeswagen sind die Infektionszahlen deutlich rückläufig: Während in der Bergstadt vom 4. bis 10. April 152 laborbestätigte Fälle gemeldet wurden, waren es vom 11. bis 17. April nur noch 82, ein Rückgang um 70. Aktuell infiziert sind in der Bergstadt 140 Personen. In Hückeswagen sank die Zahl der Fälle von 155 auf 82, ein Minus von 73. Aktuell infiziert sind in der Schloss-Stadt derzeit 121 Personen. Kreisweit sind derzeit 2128 Menschen positiv getestet. 46 positiv getestete Oberberger müssen derzeit in Krankenhäusern in- und außerhalb des Kreisgebiets behandelt werden. Davon befinden sich 40 auf Normalstation, zwei auf Intensivstation ohne Beatmung und vier auf Intensivstation mit Beatmung.