Corona im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder deutlich an

Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis ist auch am Donnerstag wieder gestiegen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 3893 Personen positiv getestet, 834 laborbestätigte Fälle kamen am Donnerstag hinzu.

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis und vor allem in Radevormwald und Hückeswagen bleibt auf einem hohem Niveau. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, sind derzeit 3893 Personen positiv getestet, 834 laborbestätigte Fälle kamen am Donnerstag hinzu. In Radevormwald sind derzeit 307 Personen infiziert, 24 mehr als am Mittwoch. In Hückeswagen gibt es 202 infizierte Personen, 14 mehr als am Vortag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 323 positiv getestete Menschen, 13 weniger als am Vortag. Es gibt auch zwei weitere Todesfälle: Gestorben sind eine 65-jährige Frau aus Bergneustadt und eine 102-jährige Frau aus Wipperfürth, die zuvor positiv getestet worden waren.Seit Beginn der Pandemie sind demnach kreisweit 381 Personen gestorben.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 55.169 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet – laborbestätigt durch einen PCR-Test. Davon konnten bereits 50.895 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis stieg am Donnerstag um 102,7 auf jetzt aktuell 1222,3. 56 positiv getestete Oberberger müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, davon 48 auf Normalstation, zwei auf Intensivstation ohne Beatmung und sechs auf Intensivstation mit Beatmung. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 5314 Personen, 53 mehr als am Mittwoch. Und so sieht die Situation der Infektionen in den anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises aus: Bergneustadt: 233, Engelskirchen: 368, Gummersbach: 574, Lindlar: 269, Marienheide: 143, Morsbach: 154, Nümbrecht: 326, Reichshof: 318, Waldbröl: 309 und Wiehl: 323. Durch das Gesundheitsamt erfasst und informiert, aber in der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet sind derzeit fünf Personen.