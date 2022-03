Corona im Oberbergischen Kreis : Zahl der Corona-Infektionen ist weiter rückläufig

In Radevormwald sind derzeit 256 Personen infiziert, ein Rückgang um 45. In Hückeswagen gibt es 173 infizierte Personen, 28 weniger als noch am Vortag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 370 positiv getestete Menschen, 35 weniger als am Vortag. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 3590 Personen positiv getestet, 275 laborbestätigte Fälle kamen am Montag hinzu.

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis bleibt zwar durchaus dynamisch, die Corona-Infektionszahlen sind unterm Strich aber weiter rückläufig. Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, sind derzeit 3590 Personen positiv getestet, 275 laborbestätigte Fälle kamen am Montag hinzu. In Radevormwald sind derzeit 256 Personen infiziert, ein Rückgang um 45. In Hückeswagen gibt es 173 infizierte Personen, 28 weniger als noch am Vortag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 370 positiv getestete Menschen, 35 weniger als am Vortag. Dafür gibt es aber leider auch vier weitere Todesfälle in Wiehl, Marienheide, Gummersbach und Engelskirchen. Seit Beginn der Pandemie sind kreisweit 374 Personen gestorben, die zuvor positiv auf das Virus getestet worden waren.