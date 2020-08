Corona in Radevormwald : Zahl der Erkrankten ist wieder einstellig

Radevormwald Die Zahl der Menschen in Radevormwald, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist wieder auf einen einstelligen Wert gesunken. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, waren am Donnerstag neun Personen in der Bergstadt positiv auf das Virus SARS CoV-2 getestet, das sind zwei weniger als am Vortag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im gesamten Kreisgebiet kamen jedoch drei weitere Fälle hinzu, so dass die Zahl nun bei 27 Personen liegt. 113 Menschen befinden sich in angeordneter Quarantäne, 18 Personen sind in vorsorglicher häuslicher Isolation. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 8,1 angestiegen. Aktuelle Informationen finden Interessierte unter

www.obk.de/coronavirus

(s-g)