Zukunft der Wupperorte in Radevormwald : Wupperkonferenz verheddert sich in Detailfragen – Sprecher sind gewählt

Wupperorte Beim zweiten Treffen am Donnerstagabend im Wülfingmuseum sollte das Gremium ein Sprecherteam benennen, das für das große Netzwerk die Koordination und die Organisation übernimmt. Doch das führte fast zum Abbruch.

Ein Zusammenschluss von Aktiven im Quartier der Wupperorte, das will die Wupperkonferenz sein: Ehrenamtler, Vereinsmitglieder, Bürger, Gewerbetreibende, Dienstleister – kurzum alle, die im Stadtteil wohnen und sich ihm verbunden fühlen, sollen sich hier wiederfinden, sich in regelmäßigen Abständen austauschen, vernetzen, zusammenarbeiten, um die Wupperorte mit Aktivitäten zu beleben, Mitwirkende zusammenzubringen und die Interessen der Wupperorte mit einer gemeinsamen Stimme nach außen zu tragen.

So hatten es die Teilnehmer der ersten Konferenz im vergangenen Monat, etwa 40 an der Zahl, bei einem Workshop erarbeitet. Aus allen Ideen fertigte David Truszczynski, Quartiersmanager der Wupperorte, einen Entwurf für ein gemeinsames Leitbild, den er den Anwesenden der zweiten Wupperkonferenz am Donnerstagabend im Wülfingmuseum vorstellte.

Doch früh am Abend zeichnete sich ab, dass sich die Teilnehmer zu verbissen in Detailfragen verhedderten, als das Projekt als Nachfolgegremium für den scheidenden Quartiersmanager zu begreifen. Zum Ende des Jahres läuft nämlich die Förderung für den Quartiersmanager aus, so dass die Wupperorte ihren bisherigen Koordinator und Wegbereiter in Person von David Truszczynski verlieren werden. Um die bereits angestoßenen Projekte und den gewonnenen Aufwind nicht ins Leere laufen zu lassen, soll künftig die Wupperkonferenz den begonnenen Weg des Quartiersmanagers fortsetzen.