Asiatisches Museum in Radevormwald Yoga, Qi Gong und Konzert im Garten

Yoga Den Auftakt macht ein Yoga-Workshop am Freitag, 5. Juli, 17 bis 20 Uhr. In der Ankündigung heißt es dazu: „Tauche ein in die Magie der Yoga Welten mit Bea & Katja. Erlebe eine unvergessliche Reise zu innerem Frieden und Harmonie. Entdecke die tiefe Verbindung von Körper, Geist und der Seele durch eine Vielfalt von Yoga-Praktiken.“ Teilnehmer sollten auf jeden Fall eine Yoga-Matte, eine Decke und ein Getränk mitbringen. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person, Einlass ist ab 15 Uhr; eine Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich, berichtet Li Hardt vom Museum. Anmeldungen entweder per WhatsApp unter Tel. 0173 6449043 oder im Internet über die Homepage des Museums unter www.asianart-museum.de